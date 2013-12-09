У Сумах протягом цього тижня будуть видавати продуктові наботи певним категоріям У Сумах з понеділка, 30 травня, продовжиться видача продуктових наборів, які були надані жителям громади державою.

Протягом робочого тижня, з 30 травня по 3 червня (включно). їх зможуть отримати наступні категорії громадян:

- безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

- отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- отримувачі допомоги одиноким матерям/усиновлювачам, вдовам/вдівцям, які не отримують пенсію по втраті годувальника;

- надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду;

- отримувачі державної допомоги особам, що не мають права на пенсію.

Отримати продуктові набори можна буде в робочі дні з 10:00 до 16:00 у чотирьох пунктах видачі:

- школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23);

- школа № 10 (вул. Новомістенська, 30);

- школа № 23 (пр-т М. Лушпи, 36);

Молодіжний центр «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3).

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного кода;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);

Для посвідчення особи можуть використовуватися документи в застосунку «Дія».

Інформація щодо належності до зазначених категорій у разі перебування на обліку в міському центрі зайнятості чи департаменті соціального захисту населення буде надана останніми самостійно - додатково звертатися за довідками не потрібно!

Отримати допомогу може довірена особа, якій необхідно буде пред’явити оригінали документів того, для кого передбачений набір, та свій паспорт.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (050)4078384, (050)4078127.

Заступник міського голови Станіслав Поляков зазначив, що допомога призначена громадянам, які зареєстровані в Сумській міській територіальній громаді. Він зауважив, що отримати її зможуть ті безробітні, що вже перебували на обліку в центрі зайнятості станом на 25 травня.

Посадовець наголосив на тому, що набори для вище зазначених категорій наявні в повному обсязі, тому закликав не створювати ажіотаж і не приходити масово в перший день, адже, як показала практика попередніх тижнів, у наступні дні видача проходить без черг.

Також він зауважив, що набори можуть відрізнятися, адже постановою Уряду передбачається наявність будь-якого виду круп чи консервів із переліку в залежності від того, які є в наявності.

Заступник міського голови наголосив на тому, що набір надається одній особі один раз, відповідна інформація вноситься до бази даних, тож, немає сенсу намагатися ошукати працівників пунктів видачі.

Станіслав Поляков повідомив, що, завершивши на наступному тижні забезпечення наборами пільговиків, таку допомогу почнуть видавати решті жителів громади, про що буде проінформовано окремо.

СМР