Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:28524

У Сумах протягом цього тижня будуть видавати продуктові наботи певним категоріям

У Сумах з понеділка, 30 травня, продовжиться видача продуктових наборів, які були надані жителям громади державою.

Протягом робочого тижня, з 30 травня по 3 червня (включно). їх зможуть отримати наступні категорії громадян:

- безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;

- отримувачі допомоги малозабезпеченим сім’ям;

- отримувачі допомоги одиноким матерям/усиновлювачам, вдовам/вдівцям, які не отримують пенсію по втраті годувальника;

- надавачі та отримувачі соціальних послуг з догляду;

- отримувачі державної допомоги особам, що не мають права на пенсію.

Отримати продуктові набори можна буде в робочі дні з 10:00 до 16:00 у чотирьох пунктах видачі:

- школа № 7 (вул. Лесі Українки, 23);

- школа № 10 (вул. Новомістенська, 30);

- школа № 23 (пр-т М. Лушпи, 36);

Молодіжний центр «Романтика» (вул. Героїв Сумщини, 3).

З собою необхідно мати наступні документи:

- оригінали паспорта та ідентифікаційного кода;

- довідку про реєстрацію місця проживання особи – додаток 13 до Правил (для власників ID-карток);

Для посвідчення особи можуть використовуватися документи в застосунку «Дія».

Інформація щодо належності до зазначених категорій у разі перебування на обліку в міському центрі зайнятості чи департаменті соціального захисту населення буде надана останніми самостійно - додатково звертатися за довідками не потрібно!

Отримати допомогу може довірена особа, якій необхідно буде пред’явити оригінали документів того, для кого передбачений набір, та свій паспорт.

Додаткову інформацію можна отримати за тел.: (050)4078384, (050)4078127.

Заступник міського голови Станіслав Поляков зазначив, що допомога призначена громадянам, які зареєстровані в Сумській міській територіальній громаді. Він зауважив, що отримати її зможуть ті безробітні, що вже перебували на обліку в центрі зайнятості станом на 25 травня.

Посадовець наголосив на тому, що набори для вище зазначених категорій наявні в повному обсязі, тому закликав не створювати ажіотаж і не приходити масово в перший день, адже, як показала практика попередніх тижнів, у наступні дні видача проходить без черг.

Також він зауважив, що набори можуть відрізнятися, адже постановою Уряду передбачається наявність будь-якого виду круп чи консервів із переліку в залежності від того, які є в наявності.

Заступник міського голови наголосив на тому, що набір надається одній особі один раз, відповідна інформація вноситься до бази даних, тож, немає сенсу намагатися ошукати працівників пунктів видачі.

Станіслав Поляков повідомив, що, завершивши на наступному тижні забезпечення наборами пільговиків, таку допомогу почнуть видавати решті жителів громади, про що буде проінформовано окремо.

СМР

Экономика Допомога Продуктові набори
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Рятуальники Польщі передали колегам Тростянецької громади спецодяг
05.05.2022 13:29

Рятуальники Польщі передали колегам Тростянецької громади спецодяг

Польські міста-побратими Тростянця продовжують допомагати у відновленні громади....

09.12.2013 19:38

Сумчане, окруженные в Киеве на Институтской, просят помощи (обновлено)

Около 19.00 нардеп Олег Медуница обратился к киевлянам с просьбой о помощи.... 77

Новости

російське командування тримає в заручниках сім’ї окупантів, які воюють в Україні
Сегодня 10:58
Провідні сайти з пошуку роботи відтепер працюють разом
Сегодня 10:28
Сумські дзюдоїсти відзначилися в Польщі
Сегодня 09:52
Сумчани у складі збірної з біатлону розпочали тренувальний збір
Сегодня 09:11
Вночі ворог здійснив чотири обстріли Сумщини
Сегодня 08:49
У Сумах протягом цього тижня будуть видавати продуктові наботи певним категоріям
Сегодня 08:28
Поліцейські Шостки розшукують трьох безвісти зниклих неповнолітніх вихованців дитячого центру
Сегодня 07:06
Вночі ворог завдав авіаційного удару по селам Сумського району
Сегодня 07:00
На Курщині загинуло 7 військових рф
Вчера 22:34
Сумський каратист виграв бронзу чемпіонату Європи
Вчера 22:00
На Сумщині правоохоронці встановили місцезнаходження 16-річної дівчини
Вчера 18:56
В Охтирці рятувальники разом з добровольцями ліквідовували наслідки ворожих авіаударів
Вчера 17:56
view counter

Статьи

Кадетський корпус у Сумах: вивозять навіть батареї та унітази!
Сегодня 10:40
П'яні окупанти, випалені квартири й "Россия" на паркані: як Тростянець оговтується після пережитих звірств
28.05.2022 12:55
8,4 тисячі абонентів без тепла та гарячої води. Як в Охтирці планують відновлювати теплопостачання після руйнування ТЕЦ
28.05.2022 09:28
"Ми не знаємо, де його тіло". Рідні не можуть поховати воїна Владислава Шевцова з Ямпільщини на Сумщині
26.05.2022 13:42
"Вже спали, коли почалися вибухи" — Краснопілля на Сумщині військові РФ обстріляли ракетами
25.05.2022 17:51
Все, что нужно для быта и досуга – в магазине Алло
25.05.2022 15:42
В Україні запустили єдиний портал про навчання під час війни OSVITANOW.ORG
25.05.2022 13:25
Где купить криптовалюту: разбор распространенных способов
25.05.2022 12:11
З Попасної на Сумщину: як облаштувалася родина, яка вимушена була тікати з власної домівки через війну (відео)
25.05.2022 10:52
Сергій Чередніченко: «Інколи тренуємося і під час повітряної тривоги, і під час артобстрілу»
25.05.2022 09:33
Перейменування вулиць: у Сумській громаді збиратимуть пропозиції від мешканців
24.05.2022 14:29
Герой України, командир 58-ої бригади Дмитро Кащенко: "Армія росії - не друга армія світу, а найдовша армія світу"
24.05.2022 09:12
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Поганці (П'єр Періфель, 2022)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 18.10
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Бетмен (Метт Рівз, 2022)
Кино Планета Кіно
11.15; 17.10
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Хто тобі доктор? (Тристан Сегела, 2019)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.45
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора (Девід Єйтс, 2022)
Кино Планета Кіно
11.30; 14.30; 17.30
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Панама (Марк Невелдін, 2022)
Кино Планета Кіно
14.15; 18.20
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Історія моєї дружини (Ільдіко Еньєді, 2022)
Кино Планета Кіно
11.45; 17.00
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Швидка (Майкл Бей, 2022)
Кино Планета Кіно
13.00; 15.40

Фото

19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
26
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
Театральні прем'єри. Національний театр ім. М.С. Щепкіна
10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.