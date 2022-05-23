У Ромнах поліцейські оперативно відшукали крадійку велосипеда До Роменського районного відділу поліції надійшло повідомлення від 41-річної жительки міста про те, що її велосипед разом з сумкою, де були особисті речі, хтось поцупив.

Заявниця пояснила, що як завжди приїхала на свою земельну ділянку у господарських справах, залишила поряд велосипед з речами, а сама пішла сапувати. Хто та коли поцупив її транспорт та речі вона не помітила.

На місце події виїхали співробітники поліції та вже оперативним шляхом встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 36-річна місцева жителька, яка вже раніше потрапляла в поле зору правоохоронців.

Як з’ясували поліцейські, проходячи повз ділянку заявниці, правопорушниця просто вирішила поцупити транспорт з речами, бо їх власниці саме не було поруч.

Наразі по даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області