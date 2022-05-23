Конотопчанин втратив 117 тис. грн, перейшовши на невідоме посилання в інтернеті Конотопські поліцейські застерігають громадян бути обережними під час перегляду невідомих сайтів в мережі інтернет.

За допомогою до поліції звернувся 42-річний місцевий житель та повідомив, що з його рахунку зникла велика сума грошей. Правоохоронці встановили, що під час перегляду одного із сайтів в інтернеті, потерпілий натрапив на оголошення про благодійну допомогу. Зацікавивши даною інформацією чоловік перейшов за посиланням. Через деякий час йому на телефон прийшло СМС-повідомлення про те, що з його банківського рахунку знято кошти в сумі 117 000 гривень.

У поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України та вживають всіх необхідних заходів для встановлення особи зловмисника та його місцезнаходження.

Відділ комунікації поліції Сумської області