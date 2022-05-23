На Тростянеччині спіймали мародера Поліцейські офіцери громади встановили та розшукали зловмисника, який викрав металеві плити з пічного опалення з приміщення, яке зруйноване внаслідок авіаудару, і тепер за скоєне він постане перед судом.

До поліції надійшло повідомлення про те, що з приміщення, яке зруйноване внаслідок авіаудару, невідомі викрали металеві плити з пічного опалення. У ході проведення перевірки правоохоронці встановили та розшукали зловмисника.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області