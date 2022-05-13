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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:57191

Шахраї ошукують родичів захисників України

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заклик до громадян бути уважними до таких повідомлень.

УВАГА!!! ШАХРАЇ!!!

Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими.

Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.

Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.

Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв!

Право Шахрайство
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