Шахраї ошукують родичів захисників України

УВАГА!!! ШАХРАЇ!!!
Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.
Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими.
Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.
Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.
Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.
Будьте уважні, не станьте жертвами шахраїв!
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