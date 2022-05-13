Шахраї ошукують родичів захисників України Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив заклик до громадян бути уважними до таких повідомлень.

УВАГА!!! ШАХРАЇ!!!

Родичам військовослужбовців Збройних Сил України почали надходити підозрілі телефонні дзвінки та повідомлення.

Особливо це стосується тих військовослужбовців, які потрапили в полон або рахуються безвісті зниклими.

Користуючись емоційним станом рідних та близьких, зловмисники телефонують з прихованих номерів та пропонують за грошову винагороду "надати інформацію" про військового та "сприяти визволенню з полону". Також шахраї намагаються, нібито з метою уточнення, дізнатися особисті дані українських захисників.

Офіційно повідомляємо, що представники Збройних Сил України або інших органів військового управління чи державних установ НЕ ЗБИРАЮТЬ КОШТІВ та не вирішують питання звільнення з полону шляхом викупу.

Питання звільнення військовополонених перебувають у виключній компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів з членів сімей та близьких не відбувається.