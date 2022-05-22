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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:19223

Охтирська лікарня отримала "швидку" з Ірландії

У вівторок, 24 травня, Охтирка отримала новий автомобіль швидкої допомоги та медикаменти.

Допомога надана компанією MEDICAL HELP UKRAINE та Асоціацією українців у республиці Ірландія (Association of Ukrainians in Republic of Ireland).

Автомобіль швидкої допомоги FIAT DUKATO DL 65 EYD та медикаменти доставлені до центральної районної лікарні, від сьогодні буде слугувати нашій громаді.

Охтирська міська територіальна громада та міський голова Павло Кузьменко висловлють слова безмежної вдячності за сприяння, підтримку та неоціненну допомогу нашій громаді в цей складний для України час, пише Охтирський міський портал.

Общество
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