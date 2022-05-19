На Сумщині рятувальники допомагають громадянам ліквідовувати наслідки ворожих ударів (відео) Мирні жителі Охтирки і досі оговтуються від раніше нанесених ворожого ударів, яких зазнало славетне місто-герой.

У цьому містянам активно допомагають працівники ДСНС України. Так, 23 травня у приватному житловому будинку на двох господарів рятувальники накривали брезентовою тканиною пошкоджений дах помешкання. ГУ ДСНС України у Сумській області