У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння сухої рослинності 23 травня о 17:19, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності по вул. Западинська в м. Ромни.

Про пожежу повідомив місцевий мешканець, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 0,15 га.

О 17:57 загоряння локалізували, а о 18:17 – повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області