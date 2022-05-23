У Ромнах вогнеборці ліквідували загоряння сухої рослинності

Про пожежу повідомив місцевий мешканець, який побачив дим на відкритій території. На місце події було направлено відділення чергового караулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено залишки сухої рослинності на площі до 0,15 га.
О 17:57 загоряння локалізували, а о 18:17 – повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області