У Тростянці на вулиці загорівся BMW 23 травня о 19:41, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля BMW на вул. 40-ї армії в м. Тростянець.

Про загоряння повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я з-під капоту легковика. На місце події було направлено відділення чергового караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік, панель приладів та салон автівки.

О 20:05 загоряння локалізували, а о 20:20 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.

Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області