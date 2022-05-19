У Тростянці на вулиці загорівся BMW

Про загоряння повідомив випадковий перехожий, який побачив дим та полум’я з-під капоту легковика. На місце події було направлено відділення чергового караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.
По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено моторний відсік, панель приладів та салон автівки.
О 20:05 загоряння локалізували, а о 20:20 – витративши на гасіння майже 2 тонни води, повністю ліквідували.
Всього на гасіння було залучено 1 одиницю спеціальної техніки та 4 чоловіки особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області