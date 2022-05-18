Суд засудив військового РФ Шишимаріна до довічного ув’язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині Печерський районний суд Києва визнав російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна винним у вбивстві мирного жителя в Сумській області та засудив його до довічного ув’язнення.

Вирок був оприлюднений на судовому засіданні у понеділок, 23 травня, пише НВ.

Шишимарін був визнаний винним за статтею про порушення законів та звичаїв війни (частина 2 статті 438 КК України).

Відкритий судовий процес над російським військовим розпочався 18 травня. Шишимарін повністю визнав провину, а 20 травня він виступив на черговому засіданні з останнім словом.

«Я хотів би ще раз вибачитися за те, що зробив. Я не відмовляюся і готовий вжити всіх заходів, які будуть, — заявив Шишимарін. — Я щиро каюсь у тому, що я зробив. На той момент я нервувався, йшли бойові дії, і не хотів убивати, але так сталося… Згодом я зрозумів, що краще здатися в полон».

Раніше на суді він також заявляв, що вбив українця на вимогу товаришів по службі і вистрілив, «щоб від мене відстали».