Охтирські страви за рецептами переселенців презентують у Кам'янець-Подільському

Містян і гостей Кам'янця-Подільського запрошують долучитися до благодійного проєкту "Смачні Мандри", гасло якого "Від добрих страв до добрих справ", де можна буде продегустувати й покуштувати оригінальні страви з міст-героїв України (Буча, Гостомель, Ірпінь, Миколаїв, Волноваха, Маріуполь, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів).

Підприємці-ресторатори за ініціативи БФ "SOS: Штаб громадянської оборони"вирішили об’єднати зусилля й для вшанування міст-героїв розробили спеціальний гастротур, пише Охтирський міський портал.

Вихідними триватиме акція "Смачні мандри" в ресторанах Кам’янця-Подільского. Охочі зможуть продегустувати й покуштувати оригінальні страви з міст-героїв України (Буча, Гостомель, Ірпінь, Миколаїв, Волноваха, Маріуполь, Охтирка, Харків, Херсон, Чернігів), приготовлені за рецептами переселенців.

Середня вартість страви - 80 гривень. Усі виручені від продажу акційних страв кошти підуть на благодійність.

Гастро-зупинка №1

Ресторан "Ситий митник" пригощатиме традиційними стравами міст-героїв Волновахи й Миколаєва.

Гастро-зупинка №2

Ресторан "Пуаро" готуватиме традиційні страви міста-героя Чернігова.

Гастро-зупинка №3

Ресторан "Франт" запрошує вас на традиційні страви міста-героя Маріуполя.

Гастро-зупинка №4

Кафе "Ніка" створило меню з улюблених страв мешканців міста-героя Харкова.

Гастро-зупинка №5

Кав‘ярня "на Зарванській" вшанує місто-героя Охитрку кондитерськими шедеврами.

Гастро-зупинка №6

Кав‘ярня-музей "Кава від поліцмейстера" пригощатиме фірмовими стравами міста-героя Херсон.

Гастро-зупинка №7

У ресторанах "Тераса" й "Хотей" ви зможете пізнати міста-герої Бучу й Гостомель "на смак".

Гастро-зупинка №8

Піцерія "Мій смак" продемонструє поєднання інгредієнтів, які полюбляють мешканці міста-героя Ірпеня.