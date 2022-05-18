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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:11539

Шостка попрощалася з чотирма захисниками, які загинули за Україну

Сьогодні Шосткинщина прощалася з синами, які героїчно загинули за Україну: Кравченком Максимом Валентиновичем, Гречко Сергієм Олександровичем, Петренком Андрієм Валерійовичем та Кусовським Андрієм Юрійовичем.

Про це написав у фейсбуці мер Шостки Микола Нога.
До війни у кожного з них була своя історія життя, плани та мрії про майбутнє… Але у най вирішальний для країни час їх об’єднало одне – рішучість воювати до останнього за мир на рідній землі.
Максим Кравченко народився у нашому місті, тут же закінчив школу № 1 та Шосткинське професійне училище. Одружився, мав двох діток-дошкільнят. Захоплювався рибалкою, працював на одному з місцевих сучасних підприємств. В 2015 році Максим Валентинович став на захист України… нещодавно його життя обірвалося. Чоловіку було лише 28 років… У невимовній скорботі молода дружина. Сиротами залишилися двоє маленьких синів.
Гречко Сергій Олександрович народився та навчався в смт Вороніж. Після школи поступив до Люботинського училища, мріяв стати провідником і подорожувати рідним краєм. Любив грати на гітарі… До війни працював на станції Терещенська, потім був переведений до Конотопу. Мав дружину та доньку. Останні 5 років Сергія Олександровича пов’язані з захистом України. Весною 2022 року Сергій Гречко заплатив найвищу ціну за любов до Батьківщини, віддавши життя.
Кусовський Андрій Юрійович народився у 1985році, навчався в шосткинській школі № 8. Після закінчення технікуму здобув спеціалізацію механіка, а згодом - вступив до Шосткинського інституту СумДУ за фахом «інженер-механік». Працював на одному з провідних місцевих підприємств міста, а також – у відомому магазині комп’ютерної техніки. Хлопець захоплювався рибалкою та відпочинком на природі, мріяв власноруч побудувати затишний будинок і жити там з коханою дружиною. З початком неоголошеної війни у серпні 2014 пішов добровольцем на фронт. Висловлюємо глибоке співчуття родині Андрія – батькам і дружині, а також всім, хто знав Героя.
Петренко Андрій Валерійович народився у 1974 році, і все життя його було пов’язане з нашим містом. Навчався у школах № 7 та 12, а згодом – вступив до Шосткинського технікуму та здобув кваліфікацію електрика. Окрім батьків, сім’ї не мав. Дуже любив своїх домашніх тварин - собаку, папугу та навіть екзотичного хамелеона, якого виростив з розміру менш ніж сірниковий коробок. Захоплювався історією, полюбляв читати книжки та часто замислювався над долею України. У 2020 році став на захист Батьківщини. Навесні цього року трагічно загинув при виконанні бойових завдань.
Сьогодні ми прощаємось з нашими хлопцями – такими різними, але єдиними у своєму прагненні здобути перемогу для Батьківщини, захистити кожного з нас. Будемо ж гідними їх пам’яті!
Слава нашим Героям!
Вічна шана!
Слава Україні!
Общество
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