Суд над російським солдатом, який вбив мирного жителя Сумщини: дружина загиблого не проти його обміну на бійців "Азовсталі" Дружина загиблого від рук російського солдата Вадима Шишимаріна, суд над яким проходить 19 травня в Києві, під час засідання повідомила, що вона просить довічного ув'язнення для російського солдата. Водночас вона не проти, аби Шишимаріна обміняла на бійців "Азовсталі".

Про це Катерина Шеліпова повідомила під час засідання, яке транслює Суспільне. "Я думаю, що йому довічне ув'язнення. Але якщо його поміняють на наших маріупольських захисників, хлопців-героїв "Азовсталі" — я не буду проти", — сказала Катерина Шеліпова.