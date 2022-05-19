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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 10:51124

Більше 658 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

За офіційними даними 231 дитина загинула та понад 427 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 144, Київській - 116, Харківській - 100, Чернігівській - 68, Херсонській - 48, Луганській - 47, Миколаївській - 44, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м.Києві - 16, Житомирській - 15.

17 травня ворог вкотре обстріляв м. Бахмут Донецької області. Внаслілок ракетного удару по житловому будинку тяжко травмовані діти 9, 12 та 17 років. 18 травня під завалами зруйнованого будинку рятувальники знайшли тіла жінки та 2-річної дитини.

Стало відомо про загибель 17-річної дівчини в м. Пологи Запорізької області внаслідок обстрілів окупантом цивільної інфраструктури міста.

16 травня на автодорозі у Миколаївській області восьмеро людей, серед яких 5-річна дівчинка, підірвалися на міні. Всі вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф українських міст та сіл пошкоджено 1828 закладів освіти. При цьому 171 з них зруйновано повністю.

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