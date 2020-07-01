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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:18184

Служба зайнятості сприяє працевлаштуванню людей з інвалідністю

Одним з напрямків роботи обласної служби зайнятості є сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю на створені та пристосовані для них робочі місця з урахуванням рекомендацій медико-соціальної експертної комісії.

Протягом січня-квітня нинішнього року у Сумській обласній службі зайнятості на обліку перебували 914 людей з інвалідністю.

Вирішуючи питання надання соціальних послуг людям з інвалідністю, а саме: сприяючи працевлаштуванню, фахівці служби зайнятості пропонують профорієнтаційні послуги, такі як - професійне навчання та перенавчання. За перші чотири місяці цього року 14 осіб пройшли професійне навчання; 8 з них  вдало працевлаштувалися після навчання. Троє з контингенту осіб з інвалідністю зголосилися взяти участь у громадських та тимчасових роботах.

Для шукачів роботи з обмеженими фізичними можливостями систематично проводяться семінари, засідання клубу «Сходинки життя», є спеціальні куточки, які постійно наповнюються корисною інформацією для активізації осіб з інвалідністю, які шукають роботу. Вони мають вільний доступ до всіх джерел інформації служби зайнятості, серед яких описи професій, довідники, паспорти підприємств, переліки рекомендованих навчальних закладів тощо. Також фахівці центрів зайнятості та філій здійснюють поглиблене профдіагностичне обстеження з метою професійного відбору. Таким чином 575 безробітних отримали профорієнтаційні послуги, а 52 особи працевлаштовані на підходящу для них постійну та гідну роботу.

Сьогодні в обласній службі зайнятості нараховується півтори сотні вакансій для можливого працевлаштування людей з інвалідністю.

Экономика Служба занятости
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