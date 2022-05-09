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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:0846

На Сумщині активізувалися псевдоподатківці

Головне управління ДПС у Сумській області попереджає: в Роменському районі шахраї вимагають кошти у місцевих підприємців.

З телефону за номером 093-5418863 до фермерів телефонує людина від імені начальника Роменської державної податкової інспекції з проханням надання фінансової допомоги для армії або тимчасової позики. При цьому надаються конкретні реквізити карткового банківського рахунку та ПІБ його власника.
Наразі ганебне саме те, що тема такого «звернення» дуже болюча для всіх українців, адже іде війна. І кожен готовий на допомогу.
Аналогічна ситуація відбулася й у Білопільському районі, де керівникам сільськогосподарських підприємств телефонує невідома людина представляючись начальником Білопільської державної податкової інспекції й просить надати допомогу коштами у розмірі 8 тисяч гривень. Знову ж таки вказується конкретний банківський рахунок та ПІБ його власника. Цього разу телефонували з телефону за номером 093-5385223.
Подібне сталося й у Глухові. Та і телефонний номер був уже знайомий 093-5418863, раніше він «засвітився» у Ромнах, й отримувач не змінився.
Податківці констатують, що в шахрайських діях вбачається бажання скомпрометувати конкретних посадових осіб, підірвати авторитет та престиж податкової служби в цілому в такий складний для України час.
Шановні підприємці, велике прохання, не ведіться на провокації. З метою запобігання та недопущення можливих проявів дискредитації співробітників податкової служби, просимо представників бізнесових структур, суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу бути пильними та обачними.
Не зволікайте та негайно телефонуйте на телефонні номери територіальних відділів УМВС України в Сумській області.
Право Псевдоподатківці Шахрайство
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