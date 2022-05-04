Поранення цивільного та пошкоджені будинки на прикордонні Сумщини

За даними слідства, військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території російської федерації продовжують обстрілювати населені пункти Сумщини.

Так, 17 травня 2022 року протягом дня з автоматичної зброї та мінометів обстрілювали околиці м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу осколкові порання отримав 27-річний місцевий житель, також пошкоджено будинок. А вже зранку 18 травня 2022 року з крупнокаліберної зброї військові обстріляли с. Дмитрівка Охтирського району, пошкодивши приватні будинки.

Досудові розслідування здійснюються відділом поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції та відділенням поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.