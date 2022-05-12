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Сергій Скакун
Сергій Скакун
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На Сумщині створили мобільні бригади з моніторингу хімічних, радіаційних і біологічних загроз

Ядерна і хімічна загроза з боку РФ: в Україні створили мобільні групи для моніторингу.

В усіх областях України створили мобільні бригади з моніторингу хімічних, радіаційних і біологічних загроз.

Мобільні групи оперативно реагуватимуть на надзвичайні ситуації у разі, якщо росіяни застосують нову заборонену зброю, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

"Проти нас веде війну ворог, який не дотримується жодних правил ведення війни.

Саме тому ми маємо бути готові реагувати на ситуації будь-якого характеру та постійно слідкувати, чи в нормі показники навколишнього середовища", – сказав Кузін.

Ці бригади також займаються епідеміологічним добробутом на деокупованих територіях, тобто тестують питну воду, проводять дезінсекції, дезінфекції та дератизації.

Сюди також входить і дослідження ґрунтів біля місць хімічних аварій, сховищ пального, хімікатів, промислових підприємств.

Усього на 100% ця робота вже виконана на території Київської області, на 70% – на Чернігівщині та на 40% – на Сумщині.

Общество
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