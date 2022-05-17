Окупанти хочуть відтягнути наші сили зі Сходу та Миколаївщини на Суми, - полковник СБУ Костенко Роман Костенко, полковник СБУ зазначив, що ворог стикнувся з сильним спротивом української армії і продовжує шукати засоби для провокацій чи активізації своїх сил на різних напрямках

За йтого словами, мета провокацій ворога на Сумщині - більше для відволікання наших сил та засобів. Зараз російські війська вперлися і на Сході, і на Миколаївському напрямку у дуже сильний спротив. Ворог розуміє, що там є значне скупчення наших військ, які не дають пройти і їм потрібно відтягти частину військ, щоб розвивати успіх на цих напрямках. Вони хочуть показати, що мають намір зайти з Сумщини, і якщо вони побачать, що ми не зможемо там оборонятися, як варіант вони знову можуть зайти. Тут велику роль відіграє розвідка, яка повинна передавати нашому Верховному Головнокомандувачу і Головнокомандувачу реальні сили та засоби, якими ворог намагається створювати ці провокації у нас на кордоні. Це якісь там окремі артилерійські підрозділи чи там дійсно стоять якісь ударні групи, які після ураження артилерією зможуть зайти на нашу територію і продовжити наступати. пише Еспресо.