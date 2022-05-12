Ворог продовжує обстріли та збройні провокації на кордоні з Сумщиною Сьогодні після обіду від ворожого вогню постраждали будинки дачного масиву на околиці одного з прикордонних населених пунктів у Шосткинському районі.

В районі дачного масиву розірвалося два десятки мінометних мін, випущених з боку села зерново брянської області росії. Цей обстріл супроводжувався стрільбою з крупнокаліберних кулеметів ворожої бронетехніки.

Загалом, сьогодні прикордонниками уже зафіксовано 7 випадків застосування рашистами зброї на ділянці кордону з Україною в межах Сумської області, та у 2 випадках обстрілювали Чернігівщину. В тому числі вівся мінометний обстріл української території з боку російського села локоть, звідки вчора намагалися зайти ворожі диверсанти на Сумщині, але наткнулися на опір прикордонників та відступили.

У двох випадках рашисти вели стрільбу по прикордонній території своєї країни.

Також сьогодні військовослужбовці Держприкордонслужби України спостерігали біля кордону прольоти російської пілотованої та безпілотної авіації.

Держприкордонслужба України