У Шостці вогнеборці ліквідували пожежу вантажівки 16 травня об 11:52 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про загоряння вантажного автомобіля по вул. Робочій у м. Шостка.

На гасіння прибуло відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Як було встановлено, вогонь спалахнув у моторному відсіку ЗІЛ та перекинувся на панель приладів. Об 11:55 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши поширенню полум’я на кабіну та всю вантажівку. А о 11:57 ліквідували пожежу.

Всього на гасіння залучалося 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як було встановлено, під час руху водій почув хлопок після якого з-під капоту пішов дим. Ще до прибуття вогнеборців чоловік розпочав ліквідовувати пожежу вогнегасником. За попередніми висновками, припустима причина загоряння – розгерметизація паливної системи авто.