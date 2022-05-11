У Шостці вогнеборці ліквідували пожежу вантажівки

На гасіння прибуло відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Як було встановлено, вогонь спалахнув у моторному відсіку ЗІЛ та перекинувся на панель приладів. Об 11:55 вогнеборці локалізували загоряння, запобігши поширенню полум’я на кабіну та всю вантажівку. А о 11:57 ліквідували пожежу.
Всього на гасіння залучалося 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як було встановлено, під час руху водій почув хлопок після якого з-під капоту пішов дим. Ще до прибуття вогнеборців чоловік розпочав ліквідовувати пожежу вогнегасником. За попередніми висновками, припустима причина загоряння – розгерметизація паливної системи авто.