Сумські копи зупинили п’яного мотоцикліста без прав Патрульні склали два адмінматеріали на водія двоколісного транспортного засобу – він був нетверезий та без права керування

Керманича мотоцикла Forte поліцейські зупинили на вулиці Прокоф'єва. 20-річний водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. А от права керування двоколісним транспортним засобом не мав.

Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці зупинки водій відмовився. Натомість він забажав пройти огляд у закладі охорони здоров’я.

Висновок лікарів підтвердив, що чоловік був у стані сп'яніння. Тож на нього патрульні винесли постанову за ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП. Від керування його відсторонили.