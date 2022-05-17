Конотопчанин погрожував гранатою працівникам військомату Аби забрати свій військовий квиток у комісаріаті, чоловік почав погрожувати військовим гранатою. Отримати свої документи правопорушнику так і не вдалось, натомість за свій вчинок він понесе кримінальну відповідальність.

До поліції на лінію 102 надійшло повідомлення від начальника Конотопського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про те, що до приміщення військового комісаріату увірвався невідомий чоловік та почав погрожувати предметом ззовні схожим на гранату Ф-1.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області. На місці події поряд з адмінбудівлею РТЦК та СП правоохоронці виявили невідомого чоловіка з гранатою в кишені. Ним виявився 49-річний раніше судимий конотопчанин.

Як з’ясувалось, зловмисник прийшов до центру забрати свій військовий квиток, адже хотів йти обороняти свою країну від загарбників. А гранату приніс для того, щоб його забаганку виконали якомога швидше.

Правоохоронці вилучили боєприпас та направили до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру для проведення експертизи.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» та обрання йому міри запобіжного заходу. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області