На Конотопщині поліція продовжує документувати факти незаконного продажу підакцизної продукції Кожного дня правоохоронці проводять профілактичні перевірки магазинів і торгових точок з метою попередження незаконної торгівлі підакцизними товарів, а також виявлення фактів порушення розпорядження обласної військової адміністрації.

Так, під час проведення чергового рейду містом, лише за один день поліцейські виявили п’ять фактів незаконної торгівлі алкоголем, а саме здійснення його реалізації у заборонені дні. Крім цього, працівники поліції виявили трьох осіб, які здійснювали продаж контрафактної продукції.

Поліцейські склали відносно правопорушників адміністративні протоколи за ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами), якою передбачена відповідальність у вигляді сплати чималого штрафу. Тепер ступінь вини працівників магазинів визначатиме адміністративна комісія Конотопської міської ради.

Поліція Сумщини