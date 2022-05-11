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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 13:111264

На Сумщині у бою з російськими диверсантами загинув прикордонник

Сьогодні, 16 травня, у бою з диверсійно-розвідувальною групою росіян загинув прикордонник Олександр Володимирович ПОПОВЧЕНКО (3.01.1978 – 16.05.2022).

Головний сержант Олександр Поповченко був інспектором прикордонної служби другої категорії. Він мав 10-річний досвід служби у ПСУ, минулого року звільнився після закінчення чергового контракту. Після повномасштабного вторгнення росії прийняв рішення продовжити службу і робити те, що вмів: захищати кордон України. По мобілізації був призваний до відділу прикордонної служби «Глухів».
Глухівчанин О.В. Поповченко разом з побратимами вступив у бій з диверсійно-розвідувальною групою ворога рано вранці, отримав смертельне поранення.
За офіційною інформацією, це була спроба прориву державного кордону. Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію України намагалися зайти ворожі ДРГ.
Прикордонники дали жорстку відсіч росіянам, ті відступити за лінію державного кордону.
Схилимо голови перед мужнім сином глухівської землі! Він поклав життя, щоб захистити всіх, хто мирно спав в цей сонячний ранок.
Слава кожному вірному присязі воїну! Доземно кланяємось всім, хто зі зброєю в руках зупиняє ворога.
У 44-річного Олександра Поповченка залишились дружина і двоє дітей. Розділяємо горе родини. Висловлюємо щирі співчуття від імені кожного жителя громади.
Глухівська міська рада

Общество
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