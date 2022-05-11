МОЗ збирає інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни МОЗ запустило реєстр, де збирає інформацію про дітей, які зазнали фізичних та/чи психологічних травмувань внаслідок військових дій або які не можуть отримати необхідну медичну допомогу.

Зібрана інформація далі передаватиметься до Офіс Президента України та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.

Заповнити заявку на внесення до реєстру можна за посиланням https://moz.gov.ua/opituvannja (Заявка на допомогу дітям, що зазнали травмувань внаслідок війни).