МОЗ збирає інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни

Зібрана інформація далі передаватиметься до Офіс Президента України та спеціального фонду, які надаватимуть фінансову допомогу батькам або опікунам для лікування чи реабілітації дитини.
Заповнити заявку на внесення до реєстру можна за посиланням https://moz.gov.ua/opituvannja (Заявка на допомогу дітям, що зазнали травмувань внаслідок війни).
Подавати таку інформацію можуть батьки, родичі або знайомі постраждалих. У заявці слід надати інформацію про дитину (дітей), її стан, контакти родини (чи опікунів).