Сьогодні на Сумщину проривались диверсанти

Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.
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