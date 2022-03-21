Сьогодні на Сумщину проривались диверсанти Сьогодні вранці ворог відкрив вогонь по прикордонній території Сумщини.

Рашисти вели стрільбу з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію нашої країни намагалася зайти російська диверсійно-розвідувальна група, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Прикордонники дали бій диверсантам та змусили їх відступити за лінію державного кордону.