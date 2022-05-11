«Силовики покривають МП»: мер Конотопа заявив, що колаборанти вільно гуляють містом Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін стверджує, що місцеві жителі, які співпрацювали з російськими окупантами, вільно гуляють містом, а правоохоронці на них не реагують.

Про це він повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише НВ.

«На превеликий жаль, люди, яких все місто знає, що вони допомагали армії РФ, спокійно пересуваються містом. Ніхто не займається ними. Є різні інформаційні диверсанти. Тут у місті ними ніхто не займається. Хоча я вже особисто не раз писав заяву до Служби безпеки України і вказував на відверті факти реальних злочинів. Йдуть відписки, що не бачать…», — розповів міський голова.

Крім того, Семеніхін заявив, що місцеві правоохоронці саботують його спроби заборонити у Конотопі діяльність так званого московського патріархату.

«Знаючи про те, що я даватиму доручення пломбувати церкви московського патріархату, вони просто не прийшли на нараду. Більше того, поліція взяла під охорону церкви МП. Ось так це все відбувається», — додав мер.