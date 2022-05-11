На Краснопільщині вогнеборці ліквідували загоряння трактора 15 травня о 12:00, на лінію екстреного виклику 101, надійшло повідомлення про загоряння трактора CASE, в полі поблизу с. Осоївка, що на Краснопільщині.

На місце події було направлено місцеву пожежну команду с. Осоївка, а водій до приїзду вогнеборців намагався приборкати полум’я наявними вогнегасниками.

По прибуттю було встановлено, що під час руху водій почув хлопок та побачив дим з – під капоту, а полум’я швидко поширилось на весь транспортний засіб. Для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелось до заправляти від водонапірної башти, яка була розташована на відстані 1,5 км від осередку горіння.

О 12:24 загоряння локалізували, а о 13:15 – витративши на гасіння майже 4 тонни води, повністю ліквідували.

Внаслідок пожежі водій 1976 р. н. отримав опіки та був госпіталізований до Сумської обласної клінічної лікарні.

Всього на гасіння було залучено 1 автомобіль та 2 працівники місцевої пожежної команди с. Осоївка.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області