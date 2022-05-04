Західні країни визнають росію терористичною державою. Які будуть наслідки? Центр протидії дезінформації повідомляє: зважаючи на початок визнання західними країнами росії як держави-терориста, інформуємо про те, які ж наслідки таке рішення спричинить для самої рф.

Держава-спонсор тероризму — це країна, що, відповідно до офіційної позиції Держдепу США, надає підтримку актам міжнародного тероризму. 10.05.2022 – Литва визнала росію терористичною країною. Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо визнання росії терористичною державою. 10.05.2022 – у Сенаті США зареєстрували резолюцію щодо визнання рф державою-спонсором тероризму. Включення до такого переліку спричиняє жорсткі економічні й політичні санкції, зокрема: - заборону на постачання зброї (експорт і продаж) - контроль за експортом товарів подвійного призначення - заборону на економічну допомогу - різні фінансові та інші обмеження.