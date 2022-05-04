Держава-спонсор тероризму — це країна, що, відповідно до офіційної позиції Держдепу США, надає підтримку актам міжнародного тероризму.
10.05.2022 – Литва визнала росію терористичною країною. Сейм Литви ухвалив резолюцію щодо визнання росії терористичною державою.
10.05.2022 – у Сенаті США зареєстрували резолюцію щодо визнання рф державою-спонсором тероризму.
Включення до такого переліку спричиняє жорсткі економічні й політичні санкції, зокрема:
- заборону на постачання зброї (експорт і продаж)
- контроль за експортом товарів подвійного призначення
- заборону на економічну допомогу
- різні фінансові та інші обмеження.