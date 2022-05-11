За минулу добу піротехніки Сумщини виявили 80 вибухонебезпечних предметів 10 травня групою піротехнічних робіт Міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій (м. Ромни) було виявлено 80 вибухонебезпечних предметів, з яких 79 було знищено.

Серед них артилерійські снаряди, реактивні сигнальні та освітлювальні патрони, протитанкові міни, ракети та ручні гранати. Небезпечні знахідки було виявлено в Сумському, Охтирському та Конотопському районах.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян бути уважними та обережними та при виявленні таких предметів ні в якому разі їх не можна торкатись, намагатись перенести або розібрати та користуватись поблизу засобами зв’язку. Необхідно відійти від місця знахідки, тим шляхом яким прийшли, на безпечну відстань, не менше 100 метрів та зателефонувати до екстрених служб за номерами 101 та 102.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області