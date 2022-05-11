На Шосткинщині викрили самогонщиць На Шосткинщині дільничний офіцер поліції викрив двох жінок, які займалися виготовленням та продажем самогону.

Зловмисниці, хоча й притягувалися раніше до адміністративної відповідальності за самогоноваріння, знову взялися за старе. В їх оселях правоохоронець знайшов, вилучив та знищів кілька десятків літрів саморобної горілки.

Про те, що дві жительки селища Вороніж знову стали торгувати самогоном, місцевий дільничний офіцер поліції дізнався від населення. Та завітав до них з перевіркою.

В оселі одної він знайшов, вилучив та знищів 15 літрів саморобної горілки, а у іншої – 20 літрів.

На жінок поліцейській склав адміністративні матеріали за ознаками ст. 176 «Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його виробництва» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф.

Поліція Сумщини