Депутат Охтирської райради підозрюється в державній зраді Забезпечував військових рф продуктами та закликав співпрацювати з агресором.

Керівник Сумської обласної прокуратури Олексій Тубелець 9 травня 2022 року здійснив повідомлення про підозру депутату Охтирської районної ради ХІІІ скликання від політичної партії «Наш Край» в державній зраді та розповсюдженні матеріалів із закликами до зміни меж території України (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, під час окупації Тростянецької громади, маючи проросійську позицію, депутат почав співпрацювати з військовослужбовцями збройних сил російської федерації. Зокрема, забезпечував їх продуктами харчування, надавав воєнізованим формуванням країни-агресора інформацію про оптимальні шляхи пересування територією, супроводжуючи їх як на власному автотранспорті, так і на їх військовій техніці. Більш того, депутат, спекулюючи на необхідних життєвих потребах під час окупації, закликав місцеве населення Тростянецької громади до так званих «перемовин» з військовослужбовцями країни-агресора.

Разом з тим, депутат у соцмережах поширював матеріали, які відповідно до висновків спеціалістів, є закликами до зміни меж території України.

На даний час підозрюваного затримано в поряду ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура