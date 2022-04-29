У Сумах з’явилася петиція про недопущення демонтажу об’єктів Меморіалу Вічної Слави... Петиція "Про недопущення демонтажу об’єктів Меморіалу Вічної Слави і пам'ятників загиблим солдатам у війні з фашистськими окупантами 1941-1945 рр." набрала за 3 дні аж 5 підписів.

"Нині триває жорстока війна України з фашистською росією, яка підло і віроломно напала на нашу державу та здійснює злочини проти людяності, терор на окупованих територіях. Наші українські солдати захищають Батьківщину не шкодуючи своїх сил і свого життя. Вони продовжують славний подвиг своїх дідів і прадідів, які знищили гітлерівський нацизм у 1945 р. і врятували людство.

У нашому місті багато «гарячих голів» хочуть демонтувати пам’ятники і стели загиблим у війні з нацизмом радянським солдатам. Немає провини полеглих 80 років тому воїнів у тому, що в російській федерації утвердився монструозний людиножерський режим. Звертаємося до мера Сум О.М. Лисенка і обраних нами депутатів, аби не допустити демонтажу об’єктів меморіального комплексу Вічної Слави та інших пам’яток, пов’язаних із подвигом нашого народу в лихоліття 1941-1945 рр.

Україна переможе! Слава нашим Захисникам!", - пише автор петиції Гайденко Олексій Васильович.

Нагадаємо: депутат Сумської міськради Володимир Чепік направив меру Сум Олександру Лисенку депутатський запит з приводу демонтажу радянських символів з Меморіалу слави до 9 травня. Проте ні відповіді, ні демонтажу сумчани не дочекалися…