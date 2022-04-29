Під впливом військових невдач росія змінює свою пропаганду

Щоб змінити уявлення росіян про військову “непереможність” та підготувати суспільство до можливої поразки, російським ЗМІ наказали розповідати про російсько-українську війну як про збройне протистояння рф з усіма країнами Європейського Союзу та НАТО. На думку кремлівських політтехнологів, це применшить ганьбу від програшу більш могутньому противнику.