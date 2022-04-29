Голодні діти та антисанітарні умови: в Ромнах ювенальні поліцейські перевірили родину

Відносно 35-річної матері правоохоронці склали адміністративний протокол та наголосили про необхідність усунути виявлені недоліки.

Інспектори ювенальної превенції Роменського районного відділу поліції спільно з представниками служби у справах дітей Роменської міської ради перевірили умови проживання родини, яка вже тривалий час перебуває на обліку. У даній сім’ї виховується двоє діток віком 2 та 5 років.

Під час візиту правоохоронці та соціальні працівники виявили в будинку повний безлад та бруд. Розкидані та невипрані речі, помітна задимленість, що характерна при курінні в приміщенні, невимитий посуд та відсутність продуктів харчування.

В результаті перевірки відносно матері інспектори з ювенальної превенції Роменського РВП склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці попередили жінку про застосування до неї більш суворих заходів впливу, в тому випадку, якщо вона не забезпечить належних умов проживання та виховання для своїх малолітніх дітей.

Відділ комунікації поліції Сумської області