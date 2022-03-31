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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:09253

На Охтирщині зловмисниця привласнила чужий телевізор

Зловмисниця вирішила збагатитися за чужий рахунок та викрала з нежилого будинку телевізор. Проте уникнути покарання їй не вдасться, оскільки правоохоронці встановили її причетність до вчинення злочину.

Поліцейські Охтирського районного відділу поліції встановили, що на початку лютого, 65-річна мешканка одного із сіл району, достовірно знаючи, що в домоволодінні ніхто не проживає, пошкодила замок на вхідних дверях будинку односельця. Звідти викрала телевізор "Philips", який в подальшому використовувала для власних потреб.

Викрадене майно працівники поліції вилучили та повернули власнику.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка поєднання з проникнення до житла чи іншого володіння особи). Слідчі дії тривають.

Право Кража Телевізор
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