На Охтирщині зловмисниця привласнила чужий телевізор Зловмисниця вирішила збагатитися за чужий рахунок та викрала з нежилого будинку телевізор. Проте уникнути покарання їй не вдасться, оскільки правоохоронці встановили її причетність до вчинення злочину.

Поліцейські Охтирського районного відділу поліції встановили, що на початку лютого, 65-річна мешканка одного із сіл району, достовірно знаючи, що в домоволодінні ніхто не проживає, пошкодила замок на вхідних дверях будинку односельця. Звідти викрала телевізор "Philips", який в подальшому використовувала для власних потреб.

Викрадене майно працівники поліції вилучили та повернули власнику.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка поєднання з проникнення до житла чи іншого володіння особи). Слідчі дії тривають.