Глухівські поліцейські викрили продавчиню, яка займалася продажем спиртного в заборонений день

Крім того, в приміщені крамниці знаходилося ще 16 пляшок цього ж товару.
Алкогольний товар поліцейські вилучили, а на 37-річну продавчиню склали адміністративний протокол за ознаками ч. 2 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Поліція Сумщини