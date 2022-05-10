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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 12:12139

Глухівські поліцейські викрили продавчиню, яка займалася продажем спиртного в заборонений день

Перевіряючи заклади торгівлі в Глухові на предмет реалізації алкогольної продукції в заборонені дні, співробітники сектору превенції встановили факт продажу горілки.

Крім того, в приміщені крамниці знаходилося ще 16 пляшок цього ж товару.

Алкогольний товар поліцейські вилучили, а на 37-річну продавчиню склали адміністративний протокол за ознаками ч. 2 ст. 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Поліція Сумщини

Право
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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