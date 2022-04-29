У старенької вчительки з Глухова згоріло пів будинка

Зі слів постраждалої, пожежа сталася через готування їжі просто неба на змайстрованній самотужки пічці. Через незначну дистанцію з будинком та внаслідок сильного вітру вогонь з печі перекинувся на оселю. Старенька не відразу помітила, що загорілася хата, намагалась загасити вогонь самотужки. На місце події рятувальників викликали сусіди.
Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців пожежу вдалось ліквудувати о 9.40, пише Глухів.інфо.
Вогнем знищено перекриття, стіни, покрівлю на площі до 24 м² , а також речі домашнього вжитку.
Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
P.S.: Як розповіли сусіди, Надія Прохорівна Науменко у минулому вчителювала, зараз живе одна. Тепер ще й така біда – згоріло півбудинку! У жінки не має банківської картки, аби охочі могли допомогти їй фінансово. Та бажаючі зробити благородну справу можуть звернутись до неї особисто за вказаною адресою.