У старенької вчительки з Глухова згоріло пів будинка 9 травня близько 8.30 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу одноповерхового приватного житлового будинку по пров. Шкільний, 26 у Глухові.

Зі слів постраждалої, пожежа сталася через готування їжі просто неба на змайстрованній самотужки пічці. Через незначну дистанцію з будинком та внаслідок сильного вітру вогонь з печі перекинувся на оселю. Старенька не відразу помітила, що загорілася хата, намагалась загасити вогонь самотужки. На місце події рятувальників викликали сусіди.

Завдяки оперативному реагуванню вогнеборців пожежу вдалось ліквудувати о 9.40, пише Глухів.інфо.

Вогнем знищено перекриття, стіни, покрівлю на площі до 24 м² , а також речі домашнього вжитку.

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

P.S.: Як розповіли сусіди, Надія Прохорівна Науменко у минулому вчителювала, зараз живе одна. Тепер ще й така біда – згоріло півбудинку! У жінки не має банківської картки, аби охочі могли допомогти їй фінансово. Та бажаючі зробити благородну справу можуть звернутись до неї особисто за вказаною адресою.