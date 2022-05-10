Сумські копи зупиниои водія під кайфом і без прав На вулиці Степана Бандери за порушення правил дорожнього руху патрульні поліцейські зупинили транспортний засіб Citroen Nemo.

Під час спілкування з 43-річним водієм інспектори з'ясували, що права керування він позбавлений. Ба більше, він знову мав ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився.

Тож на нього патрульні винесли постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп'яніння особою, яка керувала з ознаками сп'яніння) КУпАП. Від керування громадянина відсторонили.

Патрульна поліція Сумщини