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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 09:31375

Сергій Притула побував у Тростянці та Сумах

9 травня відомий шоумен та волонтер побував на Сумщині.

Після Охтирки він побував у Тростянці:

«Сергій Притула відвідав Тростянець та вкотре передав гуманітарну допомогу для мешканців громади, які постраждали внаслідок ворожих дій російських військових

Не секрет, що Сергій Дмитрович є одним із найвідоміших українських волонтерів, а його благодійний фонд щодня надає допомогу постраждалим від війни в Україні і звичайно, українським військовим, територіальній обороні та всім героям, які боронять нашу країну

Не оминув увагою та підтримкою волонтер і нашу громаду. Саме завдяки Сергію Притулі, було придбано автомобіль для територіальної оборони, а від його благодійного фонду вже отримано не один вантаж

До слова, це вже другий приїзд Сергія Притули до Тростянця. Рік тому, з ознайомчим візитом він відвідав Тростянецьку міську лікарню, яка знаходилась на стадії утеплення та ремонту, а вже цього разу, на власні очі побачив, якою її зробили російські окупанти

Їжа, готові продуктові набори, дитячий одяг, предмети жіночої та дитячої гігієни. Все це та багато іншого, було доставлено сьогодні для мешканців Тростянецької громади. Тож голова громади Юрій Бова висловив щиру подяку від усіх тростянчан за надану підтримку та допомогу.

У свою чергу, ми приєднуємось до слів вдячності і не лише за допомогу Тростянецькій громаді, але й кожному українцю, кожному Герою України, які щохвилини захищали та продовжують захищати нашу державу», - повідомили у Тростянецькій міській раді.

Потім Суми:

«Дякую Сергію Притулі за постійну підтримку наших бійців, за допомогу Сумщині!

Обговорили найактуальніші питання: чим живе сьогодні Сумщина і чого потребують наші люди, наші захисники.

Продовжуємо плідну співпрацю!», - написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Общество
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