Сумський дзюдоїст виборов «бронзу» Кубку Європи в Сараєво У перший змагальний день дорослого Кубку Європи в Сараєво, скарбничка збірної України поповнилася двома бронзовими нагородами.

У категорії до 73 кг бронзову нагороду здобув сумчанин Артем Хомула. Після перемоги над німцем Вієнеке та угорцем Щегеді, у чвертьфіналі наш спортсмен поступився італійцю Рубека. Затим наш спортсмен зумів виграти дві втішні сутички, після чого у поєдинку за «бронзу» іппоном переміг ще одного представника Італії Едоардо Мелла.

Після 5 місця на Кубку Європи в Дубровніку два тижні тому, наш спортсмен таки дістався п’єдесталу пошани!

Також «бронзу» у категорії до 60 кг здобув ще один українець Бекірбек Моргоєв.