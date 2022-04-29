Білопільська громада провела в останню путь захисників України 7 травня Білопільська громада провела в останню путь трьох захисників України, які загинули, захищаючи нашу землю від російських окупантів.

5 травня під час виконання службових обов’язків загинули троє прикордонників із Білопільщини: майстер-сержант Олександр Миколайович ЗАБОЛОТНИЙ (15.07.1980 року народження), старший сержант Віталій Олексійович МАМОЧКА (10.05.1995 року народження), старший сержант Ростислав Олександрович ЛАПЧЕНКО (07.01.1984 року народження).

Проводжали Героїв «живим коридором», стоячи на колінах та не стримуючи сліз. Попрощатися із захисниками зібралися сотні містян: рідні та друзі, однокласники, бойові побратими та жителі громади. Панахиду за загиблими відслужив благочинний Білопільського району Української Православної Церкви Київського патріархату отець Петро Савонік. Проводжаючи загиблих бійців в останню путь, присутні клали квіти до домовин та вклонялися мужності й відвазі воїнів-захисників. Поховали бійців із військовими почестями на місцевому кладовищі у Білопіллі. Немає таких слів, які б зараз могли заспокоїти родини героїв. У ці гіркі хвилини щиро поділяємо горе сімей, разом із всією громадою схиляємо голови у глибокій скорботі. Пам'ять про Героїв-захисників вічно житиме в наших серцях. Вони були, є і будуть справжніми синами України. Вічна шана та доземний уклін загиблим воїнам. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ, ЇХ ПАМ’ЯТАЮТЬ ВІЧНО…

Довідково: ЗАБОЛОТНИЙ Олександр Миколайович - майстер-сержант, інспектор прикордонної служби, снайпер, народився 15 липня 1980 р. у Білопіллі. У 1998 році закінчив місцеву загальноосвітню школу №2. Того ж року вступив на навчання до Іскрисківщинського професійно-технічного училища та здобув спеціальність тракториста, водія. Потім була служба в армії. А в 2001 році Олександр Миколайович став прикордонником. У 2007 році отримав диплом юриста-економіста Сумського національного аграрного університету. У 2014-2015 роках перебував у зоні проведення антитерористичної операції на сході нашої держави. Разом з дружиною Сніжаною виховував сина. Мріяв займатися бджільництвом на своїй пасіці. Загинув 5 травня в селі Ободи.

ЛАПЧЕНКО Ростислав Олександрович – старший сержант, інструктор, кінолог, народився 7 січня 1984 року у Сумах. Там закінчив місцеву школу. Подальшу освіту здобув у Сумському вищому професійному училищі будівництва та автотранспорту та отримав диплом столяра. З 2018 року - інспектор прикордонної служби України. Загинув 5 травня в селі Ободи. У Ростислава Олександровича залишилися син та донька.