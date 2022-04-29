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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:23387

Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 25-річному жителю с. Боромля Охтирського району Сумської області 6 травня 2022 року повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 КК України).

'За даними слідства, після вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України, підозрюваний, діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема за допомогою радіостанції передавав військовослужбовцям російської федерації інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особисто супроводжував колони військової техніки.

 
На даний час підозрюваного затримано в поряду ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Злочинну діяльність особи викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Право Державна зрада
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