Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури 25-річному жителю с. Боромля Охтирського району Сумської області 6 травня 2022 року повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 КК України).

'За даними слідства, після вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України, підозрюваний, діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема за допомогою радіостанції передавав військовослужбовцям російської федерації інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особисто супроводжував колони військової техніки.

На даний час підозрюваного затримано в поряду ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Злочинну діяльність особи викрито за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області, досудове розслідування проводиться слідчим відділом Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.