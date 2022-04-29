Перейшов на бік ворога та супроводжував колони військової техніки - жителю Сумщини повідомлено про підозру в державній зраді

'За даними слідства, після вторгнення підрозділів збройних сил російської федерації на територію України, підозрюваний, діючи умисно на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, добровільно розпочав співпрацювати з окупантами. Зокрема за допомогою радіостанції передавав військовослужбовцям російської федерації інформацію про безпечні шляхи пересування по території Боромлянської об’єднаної територіальної громади, місця перебування представників Збройних Сил України та інших військових формувань, а також особисто супроводжував колони військової техніки.
За пинципової позиції прокуратури та апеляційного суду скасувано заставу
для підозрюваного в державній зраді...