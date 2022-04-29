У Конотопі рятувальники ліквідували загоряння сухостою (ВІДЕО) 5 травня о 12:44 на лінію екстреного виклику «101», надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності на відкритій території по вул. Пушкіна в м. Конотоп

На виклик було направлено відділення 15-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На момент прибуття підрозділів ДСНС, полум’я охопило сухостій на площі до 100 кв. м. О 12:53 загоряння локалізували, о 12:56 - ліквідували. Припустима причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Шановні громадяни, рятувальники вкотре звертаються до вас та закликають, що в жодному разі не можна випалювати сухостій! Повірте, співробітникам ДСНС вистачає роботи, а тим паче у цей важкий для нас всіх час!

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області