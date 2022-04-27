Шосткинські поліцейські врятували малолітнього хлопця від п’яної матері Оперативно прибувши за вказаною адресою, правоохоронці побачили 46-річну жінку, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння та намагалася вмовити рідного сина залишитися з нею.

У хаті та на подвір’ї панував суцільний безлад, їжі в житлі не було, а хлопчик був у порваному одязі та брудний.

Хлопчина зізнався правоохоронцям, що боїться залишатися з нетверезою матір’ю й хоче жити окремо.

Рюкзак із необхідним у нього був зібраний заздалегідь, тож поліцейські забрали його до службового автомобіля та відвезли до дитячої лікарні. В подальшому хлопця планують помістити до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Шостка.

На жінку, яка має судимість, поліцейські склали адміністративний протокол за ознаками ст. 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Останній загрожує штраф.