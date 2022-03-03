Центр протидії дезинформації застерігає: окупанти могуть прослуховувати телефони Через те, що окупанти мають доступ до стільникового обладнання на тимчасово окупованій території України, з їхнього боку можливе втручання в роботу мобільного зв’язку.

Це може відбуватися через «паралельну» переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера.

Щоб убезпечити себе та близьких від таких дій, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити на наявність встановлення переадресації виклику на вашому номері.

Наведені сервісні коди є універсальними та підходять для всіх телефонів:

*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.

*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.

*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.

*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.

##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.

Для конфіденційних розмов радимо користуватися месенжерами із захищеним шифруванням.