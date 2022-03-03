Центр протидії дезинформації застерігає: окупанти могуть прослуховувати телефони

Це може відбуватися через «паралельну» переадресацію, за якої виклик може йти одночасно на два номери – безпосереднього абонента та чужого номера.
Щоб убезпечити себе та близьких від таких дій, закликаємо за допомогою сервісних кодів перевірити на наявність встановлення переадресації виклику на вашому номері.
Наведені сервісні коди є універсальними та підходять для всіх телефонів:
*#21# виклик – перевірка інформації про включену переадресацію.
*#43# виклик – статус послуги очікування виклику.
*#62# виклик – перевірка переадресації на інший номер.
*#33# виклик – відображає статус блокування вихідних сервісів: дзвінків, SMS та даних.
##002# виклик – видалення всіх переадресацій виклику.
Для конфіденційних розмов радимо користуватися месенжерами із захищеним шифруванням.
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