У Телеграмі з’явився бот, який зламує та краде акаунти користувачів

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:
Приклад:
@DdosInstruction_bot - бот, який начебто має «інструкцію з кібервійни». Під час запуску пропонує «перевірити ваш акаунт». Після його «перевірки» ви втратите свій акаунт й надалі його можуть використовувати зі злочинною метою.
Щоб запобігти таким ситуаціям:
Обов’язково вмикайте у Telegram двоетапну перевірку).
Для цього: перейдіть у налаштування > приватність та безпека > двоетапна перевірка.
Будьте максимально уважні!
Використовуйте лише офіційні чат-боти!
Офіційний чат-бот Служби безпеки України:
@stop_russian_war_bot
Офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги:
@tribunal_ua_bot
Довіряйте лише перевіреній інформації та джерелам!
Боремо #інфотерор разом!