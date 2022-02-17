У Телеграмі з’явився бот, який зламує та краде акаунти користувачів Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про нові загрози для користувачів інтернету.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє:

Приклад:

@DdosInstruction_bot - бот, який начебто має «інструкцію з кібервійни». Під час запуску пропонує «перевірити ваш акаунт». Після його «перевірки» ви втратите свій акаунт й надалі його можуть використовувати зі злочинною метою.

Щоб запобігти таким ситуаціям:

Обов’язково вмикайте у Telegram двоетапну перевірку).

Для цього: перейдіть у налаштування > приватність та безпека > двоетапна перевірка.

Будьте максимально уважні!

Використовуйте лише офіційні чат-боти!

Офіційний чат-бот Служби безпеки України:

@stop_russian_war_bot

Офіційний чат-бот з фіксації злочинів Росії для Гааги:

@tribunal_ua_bot

Довіряйте лише перевіреній інформації та джерелам!

Боремо #інфотерор разом!