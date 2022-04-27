Голову Середино-Будської ТГ не випустять під заставу За пинципової позиції прокуратури та апеляційного суду скасувано заставу для підозрюваного в державній зраді

Сьогодні, 4 травня 2022 року, Сумський апеляційний суд погодився з позицією Сумської обласної прокуратури та у зв’язку з істотним порушенням кримінального процесуального закону скасував рішення Зарічного районного суду м. Суми, яким підозрюваному в державній зраді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під майже 1,5 млн грн застави. За клопотанням прокуратури апеляційний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Мова йде про голову Середино-Будської територіальної громади, якого 29 квітня 2022 року затримали за підозрою в державній зраді в умовах воєнного стану та незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 332 КК України).

За даними слідства, голова територіальної громади надавав державі-агресору допомогу в здійсненні підривної діяльності. Зокрема передавав інформацію представникам Федеральної служби безпеки про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець планував «здати» місто окупантам, з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску.

Злочинну діяльність голови громади викрито співробітниками Управління Служби безпеки України в Сумській області спільно з прокуратурою.