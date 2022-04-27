Полонений рашист розповів як убив мирного жителя на Сумщині (відео) Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення України.

Це одне з перших зізнань ворожих загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.

На відео – 21-річний командир відділення Вадим, який пішов на війну, щоб «матеріально підтримати свою матір».

Утім бойові дії тривали для нього недовго: перетин кордону, просування на Сумщину, а потім – супровід колони з пораненими до рф.

Дорогою їх розбили українські захисники, тож цей «герой» з колегами «віджали» 2 легкові автомобілі у звичайних українців.

Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам.

«Мне приказали выстрелить – я выстрелил в него одну очередь. Он упал, а мы поехали дальше», – цинічно розповідає Вадим.

Він не «сховається» за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання – до 15 років позбавлення волі.

СБУ